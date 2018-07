Sturz aus vier Metern Höhe

Anzeige

Filderstadt.Ein Zwillingspärchen ist beim Spielen in Filderstadt bei Stuttgart aus einem Fenster etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Die 20 Monate alten Kinder wurden am Samstag schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr Gesundheitszustand blieb gestern unverändert ernst, wie ein Sprecher der Polizei in Reutlingen mitteilte. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen aus.

„Wir gehen von einem tragischen Unglücksfall aus“, hatte ein anderer Sprecher nach dem Unfall gesagt. Bislang gibt die Polizei nur wenig über den genauen Hergang preis. Zum Schutz der Familie wollen die Ermittler auch das Geschlecht der Kinder nicht verraten. Gestern teilten die Ermittler mit, dass sich die Eltern wohl in der Nähe der Kinder aufgehalten hatten – wo genau, wollte er nicht präzisieren. Bislang werde aber nicht gegen sie wegen einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt.

Nachdem eine Zeugin den Unfall bemerkt hatte, rückten Polizei, Rettungsdienst und Notärzten an. Während Rettungshubschrauber die Zwillinge ins Krankenhaus brachten, versuchte die Polizei die Hintergründe zu ermitteln. Mit neuen Erkennnissen wird erst in dieser Woche gerechnet. dpa