Sturz vom Himmel

Rio Linda.Der Weihnachtsmann hat sich verflogen: Ein als Santa Claus verkleideter Mann in einem Gleitsegler ist in Kalifornien beim Bescheren von Kindern in Stromleitungen hängengeblieben. Er wurde beim Vorfall in Rio Linda nördlich von Sacramento unverletzt gerettet. Vermutlich brauche er aber für Weihnachten einen neuen Schlitten. „Wir haben sichergestellt, dass er später in diesem Jahr seine Rentiere benutzt, wenn er euch besucht“, teilte die Feuerwehr Sacramento mit.

Eine Stunde lang sei der Mann im weiß-roten Kostüm in den Drähten gefangen gewesen, berichtete die TV-Station CBS13 aus Sacramento. Von der Feuerwehr Sacramento hieß es, man sei sehr erleichtert, dass es Santa Claus gut gehe. „Er wird seine Geschenke auf andere Weise zustellen können. Die Aktion nahmen die Rettungskräfte dem Mann nicht krumm: „Er wollte doch etwas sehr Schönes für die Gemeinschaft machen – sowas können wir 2020 sehr gut gebrauchen.“ dpa

Mittwoch, 23.12.2020