Suche nach neuem Höhleneingang

Chiang Rai.Bei der Suche nach einer in Thailand verschollenen Jugend-Fußballmannschaft gibt es einen Hoffnungsschimmer. Retter haben sich gestern Abend (Ortszeit) in einen Höhlenschacht abgeseilt, der zu den seit einer Woche eingeschlossenen Jugendlichen führen könnte. Zudem besuchte Regierungschef Prayut Chan-o-cha die verregneten Hügel in der Nähe der Stadt Chiang Rai und ermunterte die Eltern, ihre Hoffnung nicht aufzugeben und versprach ihnen einen Strandurlaub: „Wenn sie alle draußen sind, nehme ich sie alle mit nach Pattaya“, sagte er. Pattaya ist ein auch bei Touristen beliebter Party- und Urlaubsort. dpa