Süchtig nach sozialen Medien

Hoher Beratungsbedarf

Für Marlene Mortler (CSU), Drogenbeauftragte der Bundesregierung, sind Regeln ganz wichtig. „Ich verdamme soziale Medien nicht“, betont auch sie. „Aber wir dürfen nicht nur über die Chancen, sondern müssen auch über Risiken reden.“ Deshalb gelte es für Eltern und Schulen, bei der Medienerziehung Grundsätze aufzustellen. Einer davon lautet für sie: „Medien dürfen mich nicht beherrschen, ich beherrsche sie.“ Doch was Mortler im Alltag erlebt, fasst sie so zusammen: „Eltern sind in hohem Maße orientierungslos.“ Es gebe einen starken Beratungsbedarf bei der Erziehung. Was darf ich einschränken – und wie? „Viele Eltern reden auch untereinander nicht darüber“, berichtet Hefner. „Warum besprechen sie nicht am Elternabend, dass alle Handys zu Hause um 21 Uhr eingesammelt werden?“

Doch es geht nicht nur um Regeln. In Hefners Untersuchungen spielten vertrauensvolle Beziehungen in einer Familie eine große Rolle. „Je stärker die Bindungssicherheit der Kinder an ihre Eltern ist, desto weniger anfällig sind sie für eine problematische Nutzung ihrer Han-dys“, berichtet sie. In der DAK-Studie zeigten bereits fünf Prozent der befragten Teenager kein Interesse mehr an Hobbys und anderen Beschäftigungen, weil sie lieber online waren.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.03.2018