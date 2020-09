Tabuthema Sex salonfähig gemacht

Shere Hite 1996 in Frankfurt. Vergangene Woche starb die Soziologin. © dpa

London.Sie forderte Gleichberechtigung für Frauen auch beim Sex: Die für ihre Forschung zu weiblicher Lust bekannte Feministin Shere Hite ist tot. Ihr Ehemann Paul Sullivan bestätigte dem britischen „Guardian“, dass seine Frau bereits am vergangenen Mittwoch im Alter von 77 Jahren in London gestorben sei. Mit ihrem „Hite Report“, der sich über 50 Millionen Mal verkaufte, war sie eine der Pionierinnen der feministischen Sexualforschung.

In den 70er Jahren machte sie erstmals den weiblichen Orgasmus in der Öffentlichkeit zum Thema. Die Feministin startete eine Befragung von Frauen. Das Ergebnis wurde 1976 als Buch veröffentlicht. Was heute jeder weiß, war damals eine Revolution: Frauen kommen anders als Männer und für viele sei Selbstbefriedigung völlig normal. „Es sollte keinen erotischen Kampf miteinander geben, sondern einen erotischen Tanz“, so die Folgerung der Feministin, die Gleichberechtigung für Frauen auch beim Sex forderte. Die Erkenntnis sorgte für Empörung und machte Hite international bekannt.

Nach massiver Kritik in ihrer Heimat legte Hite ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft in den 90er Jahren ab. „In dem Land, in dem ich geboren wurde, fühlte ich nicht mehr die Freiheit, meine Forschungen fortzusetzen“, schrieb sie 2003. Sie nahm die deutsche Staatsbürgerschaft an. Hite lebte an verschiedenen Orten Europas, bevor sie sich mit ihrem zweiten Ehemann, Paul Sullivan, im Norden Londons niederließ. Dem „Guardian“ zufolge litt die Soziologin an Alzheimer und Parkinson. dpa

