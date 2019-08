Taiga-Waldbrände breiten sich aus

Moskau.Ein Hubschrauber wirft Löschwasser über Sibiriens Wäldern ab, doch: Die Brände breiten sich aus. In den vergangenen Tagen hätten sich weitere Feuer auf einer Fläche von 680 Quadratkilometern vergrößert, meldete die Agentur Interfax am Mittwoch. Vor allem abgelegene Gebiete seien bedroht. Seit Wochen toben in der Taiga riesige Brände. Besonders die Gebiete Irkutsk, Krasnojarsk und Jakutien sind betroffen. Eine Fläche von der Größe Nordrhein-Westfalens ist bereits abgebrannt. Experten gehen davon aus, dass es Monate dauern könnte, bis sich die Situation normalisiere.

