Tattoos – raus aus der Schmuddelecke

„Körper sollen heute möglichst jugendlich aussehen“, erklärte die an der Studie beteiligte Psychologin Ada Borkenhagen. Aber auch der normative Druck spiele eine Rolle. Wenn sich der Großteil der eigenen sozialen Gruppe pierce oder tätowiere, dann sei es schwerer, es nicht zu tun. „Die soziale Herkunft ist ebenfalls von Bedeutung. So haben Personen, die ein Tattoo tragen, häufiger einen geringeren Bildungsabschluss als Menschen ohne eine Tätowierung“, heißt es.

Respekt sinkt

Tattoos seien gesellschaftsfähig geworden, so Brähler – „bei den Fußballern fällt es besonders ins Auge“. Bei der letzten Europameisterschaft etwa berichteten Tätowierer von Fußball-Fans, die sich die Tattoos ihrer Idole stechen lassen wollten. „An manchen Tagen kommen bis zu vier Kunden, die Mesut Özils Löwen wollen“, erzählte damals Lisa Amend von einem Studio in Oberhausen. „Die Leute sehen die Fußballer, sehen den Erfolg, das Geld, die schönen Frauen und wollen das auch“, sagte sie. Mit dem Tattoo glaubten die Menschen, ein bisschen wie ihre kickenden Vorbilder zu sein. Dennoch sieht Psychologe Brähler noch Vorbehalte, gerade bei Älteren. „Eine Bank wird sich noch schwer damit tun, einen Tätowierten oder Gepiercten an den Schalter zu setzen“, sagt er.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt – in Bezug auf Sicherheitskräfte – eine neue Studie der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz. Deren Fazit: Wenn ein Polizist sichtbar tätowiert oder gepierct ist, sinken Respekt und Vertrauen der Bürger. Zugleich steige das Einsatzrisiko des Beamten, weil sich manche Bürger eher widersetzen könnten. Befragt wurden 241 Bürger von 13 bis 81 Jahren.

Enrico Burtz aus Hannover hat sich sein erstes Tattoo gleich nach seinem 18. Geburtstag stechen lassen. Da dachte er noch gar nicht daran, sich bei der Polizei zu bewerben. Das Tribal-Motiv am Oberarm wird jedoch selbst von der Kurzarm-Uniform bedeckt. Weitere Tattoos an Rücken, Fußgelenk sowie auf der Brust folgten. Dass er als Polizist in Niedersachsen keine sichtbaren Tätowierungen tragen darf, stört ihn nicht. „Für mich ist der Körperschmuck Ausdruck meiner Individualität. Die geht bis dahin, wo die Uniform beginnt“, so der 36-Jährige.

Langes Hemd auch im Sommer

„Es wäre gut, wenn es gesetzlich geregelt wird“, sagt Andreas Fengler, der im August 2014 nach mehr als 20 Jahren den sicheren Job bei der Polizei aufgab, um seiner Leidenschaft nachzugehen und nur noch als Tätowierer zu arbeiten. „Ich bin da aber spießiger, als man denkt“, betont er. Zwar ließ er sich nach der Verbeamtung auf Lebenszeit die Unterarme tätowieren, jedoch bedeckte er die Tattoos auch im heißesten Sommer stets mit einem langärmligen Hemd. „Monster und Totenköpfe passen nicht zur Uniform.“ dpa/kla

