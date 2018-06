Tausende Besucher bei «Harley Days» in Hamburg

Anzeige

Hamburg (dpa) - Schwere Motorräder und röhrende Motoren haben am Samstag das Straßenbild in Hamburg bestimmt. Biker präsentierten beim «Ride-In» ihre umgebauten Maschinen.

Am Freitagabend kamen nach Polizeiangaben rund 20 000 Besucher zu den «Harley Days», um Motorräder der US-Kultmarke zu bestaunen. Zahlen für den Samstagvormittag lagen zunächst nicht vor.

In der Regel nehmen am «Ride-In» um die 100 Biker teil, wie ein Sprecher von Harley Davidson Deutschland sagte. Eine Fachjury prämiert die besten Umbauten in verschiedenen Kategorien.