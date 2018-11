Tausende Kalifornier verlieren ihre Häuser

Los Angeles/San Francisco.Gewaltige Brände im Norden und Süden Kaliforniens haben Hunderte Quadratkilometer Wald vernichtet, Tausende Häuser zerstört und mehr als 30 Todesopfer gefordert. Nach Angaben des kalifornischen Feuerwehrverbands CPF mussten rund 250 000 Menschen vor den Flammen fliehen. Im Ort Paradise nördlich von Sacramento kamen laut Polizei 29 Menschen ums Leben. Im südkalifornischen Malibu waren am Freitag zwei Menschen in einem Auto verbrannt. Die Feuer waren vor mehreren Tagen ausgebrochen.

Nur zu einem Viertel eingedämmt

Der kleine Ort Paradise wurde durch das sogenannte „Camp“-Feuer zu großen Teilen zerstört. Mehr als 6450 Wohnhäuser fielen dort den Flammen zum Opfer, rund 15 000 Gebäude sind weiter vom Feuer bedroht. Damit zählt die Feuerkatastrophe in Paradise zu den schlimmsten Flächenbränden in der Geschichte des US-Westküstenstaates. Nach Angaben der Einsatzkräfte war der Brand am Sonntagabend (Ortszeit) erst zu rund 25 Prozent eingedämmt.

In Paradise werden weiter Dutzende Menschen vermisst. Chaotische Verhältnisse mit abgesperrten Straßen und ohne Telefonnetz erschwerten die Suche nach Angehörigen. Mehr als 8000 Feuerwehrleute kämpften gegen die insgesamt drei großen Brände im Norden und Süden des Bundesstaats an. Mit der Rückkehr der heftigen Santa-Ana-Winde blieb die Lage in Südkalifornien angespannt. Für den Prominenten-Ort Malibu und umliegende Gebiete waren Evakuierungsbefehle weiter in Kraft. Das sogenannte „Woolsey“-Feuer habe dort Dutzende Häuser vernichtet, hieß es. In anderen Ortschaften im Los Angeles County konnten die ersten Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Rund um Malibu wütete das Feuer und trieb zahlreiche Prominente in die Flucht. Auch Thomas Gottschalk (68) und seine Frau Thea sind betroffen: Sein Haus sei zerstört, sagte der Entertainer am Sonntag. „Ich kann dazu gar nichts sagen, weil mir die Worte fehlen“, sagte Gottschalk der „Bild“-Zeitung. „Ich hatte das Gedicht ,Der Panther’ in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen. Das ist ebenso in Flammen aufgegangen wie das Treppenhaus, durch das meine Kinder immer getobt sind.“

Seine Nachbarin, die US-Sängerin Miley Cyrus (25), ist ebenfalls betroffen. „Mein Haus steht nicht mehr, aber die Erinnerungen bleiben, die ich mit Familie und Freunden geteilt habe“, schrieb sie auf Twitter. Bestsellerautorin Cornelia Funke hat wegen der verheerenden Brände ihre Farm in Malibu verlassen, wie sie auf ihrer Homepage schrieb. Ein Freund und seine Kollegen passten demnach auf das Haus und die Scheune auf.

Mit einem Foto von sich vor qualmenden Trümmern und einem ausgebrannten Auto gab Hollywood-Star Gerard Butler (48, „300“) seinen Verlust kund. „Herzzerreißende Zeit in ganz Kalifornien“, schrieb er und dankte gleichzeitig den Feuerwehrleuten für deren Einsatz. „Wir haben unser Haus verloren“, schrieb „Doctor Strange“-Regisseur Scott Derrickson auf Twitter, aber er sei mit seiner Familie dem „Inferno“ entkommen. Am Sonntag postete er ein Foto von wenigen Habseligkeiten, die er in der Asche „völlig intakt“ vorgefunden habe.

„Neue Abnormalität“

Die Einsatzkräfte rechnen wegen anhaltender Trockenheit, Wärme und heftigen Winden nicht mit einer schnellen Entspannung der Lage. Im Süden gelang es der Feuerwehr aber bis Sonntagabend (Ortszeit), zumindest den kleineren der beiden Brände in der Region – das sogenannte „Hill“-Feuer – zu 75 Prozent einzudämmen.

Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown zeichnete ein düsteres Bild für seinen dürregeplagten Staat. Brown vertritt die Position zahlreicher Forscher, die den Klimawandel mit steigenden Temperaturen für schlimmere Dürren, heftigere Waldbrände und andere Wetterextreme verantwortlich machen. „Dies ist nicht die neue Normalität, es ist die neue Abnormalität“, sagte er.

Der Demokraten-Politiker forderte von Washington rasche Bundeshilfe für die Opfer der Feuerkatastrophe an. US-Präsident Donald Trump hatte mit Blick auf die jüngsten Brände Kaliforniens Behörden Versäumnisse beim Forstmanagement vorgeworfen und mit dem Entzug von Bundesmitteln gedroht.

