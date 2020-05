Teddybären für Abstand

Insgesamt 16 Bären hat der Restaurantbetreiber verteilt. © dpa

Hofheim/Wiesbaden.Um den angeordneten Mindestabstand zwischen seinen Gästen zu gewährleisten, hat ein Restaurant in Hessen Teddybären an seine Tische gesetzt. Dies sei viel freundlicher als Absperrbänder oder Plexiglasscheiben zu verwenden, begründete Geschäftsführer Musa Gezer die ungewöhnliche Idee. 16 Plüschtiere sitzen im Gastraum des „Beef’n Beer“ in Hofheim und sorgen bei den Besuchern für ein Lächeln. „Das kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Es zaubert ein Smile“, sagte Gezer am Dienstag. Fotos von der bärigen Aktion machten innerhalb kurzer Zeit Karriere in sozialen Netzwerken und Online-Portalen.

Auch andere Gaststätten in Hessen zeigen sich nach Angaben des Hotel- und Gastronomieverbands in Wiesbaden derzeit kreativ. So habe etwa ein Restaurant vor seinen Toiletten eine Ampelschaltung installiert, um den Zugang zum stillen Örtchen zu regeln, berichtete Dehoga-Hauptgeschäftsführer Julius Wagner in Wiesbaden. „Wichtig ist aber, dass mit den Gästen gesprochen wird“, damit sie stets an die geltenden Verordnungen erinnert werden. dpa

Mittwoch, 27.05.2020