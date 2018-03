Teenager stirbt nach Messerangriff

Anzeige

Geständnis im Berliner Fall

Unterdessen wird nach dem Tod einer 14-Jährigen in Berlin vor einer Woche an deren Schule eine Trauerfeier geplant. Das genaue Datum stehe aber noch nicht fest, sagte Schulleiter Thomas Barthl gestern. Denkbar sei eine Trauerfeier vor den Schulferien, die in Berlin am 26. März beginnen. Ein 15 Jahre alter Mitschüler hatte gestanden, das Mädchen erstochen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft ist das Motiv des mutmaßlichen Täters noch unklar. Es werde ermittelt, auch im Umfeld des Opfers, hieß es gestern. Ein Richter hatte am Montag Haftbefehl gegen den 15-Jährigen wegen Totschlags erlassen.

