Tempolimits wegen Wetter

Stuttgart.Autofahrer in Baden-Württemberg müssen sich in den kommenden Tagen auf besondere Tempolimits bei zwei Autobahnen einstellen. Das Regierungspräsidium Stuttgart kündigte hitzebedingte Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 80 Kilometer pro Stunde auf den Autobahnen 81 und 7 an. Grund seien mögliche Aufwölbungen auf älteren Betonfahrbahnen. Betroffen sind auf der A 81 der Abschnitt zwischen dem Kreuz Weinsberg und der Jagsttalbrücke Widdern in beiden Richtungen und der Bereich zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken in Fahrtrichtung Norden. Auf der A 7 wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zunächst zwischen Ulm und dem Kreuz Feuchtwangen (Bayern) in beiden Richtungen herabgesetzt.

Erste Auswirkungen gab es gestern Abend auch im Flugverkehr: Mitten in der Urlaubszeit ist der Flughafen von Hannover gesperrt worden. Anhaltende Hitze habe die Nordbahn beschädigt, hieß es. dpa