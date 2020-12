Testreihe in der Ostsee

Rostock.Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat lässt sich dank einer neuen Messmethode nun auch im Meer nachweisen. Das Verfahren ermögliche es, sowohl das umstrittene Herbizid selbst als auch dessen Abbauprodukt in Salzwasserproben aufzuspüren, heißt es in einer Mitteilung des Leibnitz Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), an dem das Verfahren entwickelt wurde. Damit sei es künftig möglich, die Belastung der Meeresumwelt mit den Substanzen zu überwachen.

Glyphosat zählt zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Unkrautvernichtern. Das umstrittene Mittel kommt auch in Deutschland zum Einsatz und gelangt vom Land in Bäche, Flüsse und Seen. IOW-Forscherin Marisa Wirth hat nun mit ihrem Team gezeigt, dass das Salz im Meerwasser die bisher eingesetzten Messverfahren stört. Die Wissenschaftler entwickelten eine Methode, die auch in Wasser mit Salzgehalten funktioniert. Sie testeten das Verfahren erfolgreich an sieben Umweltproben aus der Ostsee.

Die gemessenen Konzentrationen liegen laut dem Forschungsinstitut weit unterhalb jener Werte, die für Menschen und Organismen als bedenklich diskutiert werden. Wie gefährlich Glyphosat ist, konnte die Wissenschaft bislang nicht abschließend klären. Die Internationale Agentur für Krebsforschung stuft Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. dpa

