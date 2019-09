Teurer Badespaß

In der Nähe des Markusplatz in Venedig waren die Touristen schwimmen. © dpa

Venedig.Schlechtes Benehmen kann für Touristen in Italien teuer werden: Diese Erfahrung machten jetzt zwei Tschechen, die nackt in einem Kanal in Venedig badeten. Sie wurden wegen ihrer „Handlung gegen den öffentlichen Anstand“ zu einem Bußgeld von jeweils rund 3000 Euro verdonnert. Die beiden Fans des Fußballclubs Slavia Prag waren auf dem Weg zum Champions-League-Gruppenspiel ihres Vereins bei Inter Mailand am Dienstagabend und hatten in der Lagunenstadt einen Zwischenstopp eingelegt. Eine Polizeipatrouille sei am Montagabend auf sie aufmerksam geworden, als sie in einem Kanal hinter dem Markusplatz lärmten und versuchten, Passanten auf sich aufmerksam zu machen, hieß es. Die Nackedeis hätten sich gerechtfertigt, es sei sehr heiß gewesen. dpa

