Thailand: Rettungstaucher spottet über Musks Mini-U-Boot

Anzeige

Während die Bergungsmission noch lief, verschaffte sich Musk Zutritt zu dem Höhlenkomplex und verkündete via Twitter, das Mini-U-Boot sei auf den Namen «Wild Boar» («Wildschwein») getauft worden - so heißt das Fußballteam der Jungs. Seine Twitter-Nachricht über das Tauchgerät schloss Musk mit den Worten: «Es wird hier gelassen, falls es in Zukunft von Nutzen sein sollte. Thailand ist so schön.»

Das Angebot nahmen die Taucher nicht in Anspruch - im Gegenteil. «Ihm wurde gesagt, er solle sehr schnell gehen», berichtete Unsworth. «Und das hätte er auch tun sollen.»