Thailands König entzieht bisheriger Geliebter alle Titel

Bangkok.Thailands König Maha Vajiralongkorn (67) hat seiner bisherigen offiziellen Geliebten alle königlichen und militärischen Titel entzogen. Die 34-jährige Sineenat Wongvajirapakdi – praktisch die Zweitfrau neben Königin Suthida (41) – darf sich damit auch nicht mehr Königlich-Adelige Gemahlin nennen. Auf dem Bild vom Juli 2019 kniet sie vor dem Thron mit dem König. Begründet wurde die Degradierung am Montag vom Palast damit, dass die ehemalige Krankenschwester gegen den Willen des Königs verstoßen habe und illoyal gegenüber der Monarchie gewesen sei. Die bisherige Generalmajorin war erst in diesem Sommer zur offiziellen Konkubine erhoben worden – auch in Thailand ein äußerst ungewöhnlicher Schritt. König Maha Vajiralongkorn – auch Rama X. genannt – ist in vierter Ehe verheiratet. dpa (Bild: dpa)

