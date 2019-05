Tief „Axel“ sorgt für zahlreiche Einsätze

Stuttgart/Berlin.Heftiger Regen und schwere Gewitter haben vor allem im Süden und der Mitte Deutschlands Straßen und Keller überflutet. Im Allgäu löste Wangen – eine Stadt im südöstlichsten Zipfel von Baden-Württemberg – Hochwasseralarm aus. Mehr als 100 Liter seien dort innerhalb von 24 Stunden pro Quadratmeter gefallen, sagte ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag. Besonders betroffen von Tief „Axel“ und dem Unwetter waren auch der Nordschwarzwald sowie Nordhessen, etwa der Osten von Kassel.

Mancherorts stand das Wasser knietief auf den Straßen. In Plaue fuhr die Süd-Thüringen-Bahn auf überfluteten Schienen. Der DWD warnte vor allem in Alpennähe weiter vor extremen Niederschlägen – dort kommt auch die Schneeschmelze hinzu. In Baden-Württemberg galt eine Unwetterwarnung des DWD für den Großteil des Landes noch bis Mittwochmorgen.

Züge fallen aus

Am Alpenrand fielen örtlich binnen zwei Tagen mehr als 180 Liter Regen pro Quadratmeter – etwa so viel wie normalerweise in einem Monat. „Die Mengen sind schon extrem“, sagte Paul Brüser vom DWD. „Und es kommt noch ein bisschen was dazu.“ Für die Landkreise Kelheim, Landshut, Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberallgäu, Kempten, Günzburg, Weilheim-Schongau, Rosenheim und Garmisch-Partenkirchen gaben die Wasserwirtschaftsämter am Dienstag Warnungen vor Überschwemmungen bebauter Gebiete heraus.

Die starken Regenfälle bereiten auch Bahnreisenden in Bayern Probleme. Auf drei regionalen Strecken, darunter Augsburg-Ulm, fielen Züge aus. Die Bahn wollte nach Angaben eines Sprechers Ersatzverkehr einrichten. Wie lange die Sperrungen anhielten, war zunächst nicht absehbar. Bei Dinkelscherben seien Gleise überflutet. Zudem drohe ein Hangrutsch. „Das hört sich aber schlimmer an, als es ist“, sagte der Sprecher. Zunächst gehe es um eine Vorsichtsmaßnahme. „Wir müssen gucken, wie feucht die Böschung ist.“ Der Fernverkehr mit ICE und IC wurde zunächst über Donauwörth umgeleitet.

Auch in Thüringen machte sich Tief „Axel“ bemerkbar: Nach heftigen Regenfällen sind in einigen Teilen des Freistaats Straßen und Keller überflutet worden. Im Theater Naumburg (Sachsen-Anhalt) drangen nach Angaben der Bühne Wasser und Schlamm in Foyer sowie Keller ein. In einem Krankenhaus im niedersächsischen Helmstedt fielen nach heftigem Regen Deckenteile herunter. Der Kreißsaal und die Intensivstation des Krankenhauses wurden geräumt, Schwangere und Patienten verlegt. Ursache für den Deckeneinsturz war nach ersten Erkenntnissen, dass sich auf dem Dach wegen eines verstopften Fallrohrs Regenwasser gestaut hatte.

Warnung in Teilen Südhessens

Im Nordrhein-Westfalen war besonders der Kreis Lippe betroffen. Dort mussten wegen des Regens mehrere Straßen gesperrt werden. Wie der DWD mitteilte, lag vor allem Ostwestfalen im Einflussgebiet des Unwetters. Auf der Autobahn 44 kam es in dieser Region zu mehreren Unfällen. Wie ein Sprecher der Polizei Bielefeld mitteilte, gerieten auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge wegen des Starkregens ins Schleudern – eine Person wurde leicht verletzt.

In Hessen waren vor allem der Norden und Osten unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen war nach Angaben der Polizei Kassel. Teilweise stand das Wasser knietief auf den Straßen. Bäche traten über die Ufer. Auch in Fulda, Künzell und Alsfeld im Vogelsberg mussten mehrere Straßen gesperrt werden. Der DWD gab eine Unwetterwarnung für Osthessen, die Region um Kassel und Teile Südhessens heraus. Es sei mit Dauerregen zu rechnen. dpa

