Tierische Freundschaft im Moor

Stade.Ein verwaistes Zwergzebu-Kalb hat sich mit einem jungen Wildschwein angefreundet und im Moor in der Nähe von Stade in Niedersachsen überlebt. Das Jungtier mit dem Namen Prinzessin war nach dem Abschuss seiner Mutter im Alter von drei Monaten auf sich gestellt, Besitzer und Tierschützer hatten es aufgegeben. Erst als ein Spaziergänger es entdeckte, ging im Herbst die Suche los. Mit Futter lockten Tierschützer das ungleiche Paar an und filmten es mit Wärmebildkameras (Bild). „Sie sind sehr vertraut miteinander umgegangen, sie haben sich wohl gegenseitig geschützt“, hieß es. Prinzessin und Mutter Vicky waren Ende Juni von einer Züchterin im Harz nach Hagenah bei Stade verkauft worden. Dort konnten die beiden ins Moor flüchten. Mutter Vicky wurde kurz danach zum Abschuss freigegeben. Acht Wochen dauerte es, bis Kalb Prinzessin Ende November eingefangen wurde. Sie ist zurück im Harz – der Frischling ist im Moor geblieben. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020