Tierschützer retten fünf verknotete Eichhörnchen

Milwaukee/Washington.Fünf Eichhörnchen, die sich mit ihren Schwänzen ineinander verknotet hatten, sind in den USA gerettet worden. Mitarbeiter eines Rehazentrums für wilde Tiere in Milwaukee (Wisconsin) betäubten die jungen Tiere und befreiten sie in einer 20-minütigen Aktion. „Mein Kollege Scott Diehl hat die Eichhörnchen am vergangenen Donnerstag befreit“, erzählte Angela Speed, Mitarbeiterin des Wildlife Rehabilitation Center. Alle Eichhörnchen seien wohlauf. Die fünf Geschwister waren durch Gräser und Plastikstreifen, die die Mutter als Nistmaterial benutzt hatte, miteinander verstrickt. Die Durchblutung war gestört. „Es war unmöglich zu sagen, wessen Schwanz wem war“, schrieben die Retter auf Facebook. Ohne die Finder hätten die Tiere schlechte Überlebenschancen gehabt. dpa

