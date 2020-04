Tödlicher Schuss aus Polizeiwaffe

Dormagen.Ein 40-Jähriger soll in Dormagen (NRW) seinen Vater umgebracht haben – und ist wenig später nach dem Schuss aus einer Polizeiwaffe gestorben. Das Geschehen in dem Wohnhaus der Eltern werde intensiv aufgearbeitet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntag. Über die Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Die Ehefrau des getöteten Vaters und Mutter des Sohnes überlebte die Tragödie. Wichtige Indizien sprächen dafür, dass der 74 Jahre alte Vater von seinem Sohn getötet wurde. Ermittelt wird auch zu der Schussabgabe durch die Polizei. Polizisten, die am Samstag zu dem Haus gerufen worden waren, gaben den Angaben zufolge einen Schuss auf den 40-Jährigen ab, an dem er starb. dpa

