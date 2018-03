Anzeige

Köln.WDR-Intendant Tom Buhrow (59, Bild) stellt sich am 23. März zur Wahl für eine zweite Amtszeit. Der Rundfunkrat des größten ARD-Senders will dann in öffentlicher Sitzung darüber abstimmen. Vorschläge für weitere Kandidaten oder zur Ausschreibung des Postens seien in einer Sitzung nicht eingebracht worden, teilte das Aufsichtsgremium mit. Im Mai 2013 war Buhrow erstmals für sechs Jahre gewählt worden.