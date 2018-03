Tote bei Explosion

Anzeige

Leicester.Bei der Explosion eines Hauses im britischen Leicester sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht, eine davon mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte suchten auch gestern noch nach weiteren Opfern unter den Trümmern des Gebäudes, in dem auch ein Lebensmittelladen gewesen sein soll. Die Polizei sprach von einem „schweren Vorfall“.

Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Nachbarn berichteten über Gasgeruch kurz vor der Explosion, die Polizei warnte aber vor Spekulationen. Anzeichen für einen Terroranschlag gab es zunächst nicht.

Im Gebäude habe sich ein Geschäft und darüber eine zweistöckige Wohnung befunden, sagte Kommissar Shane O’Neill. Das Geschäft sei vermutlich zum Zeitpunkt der Explosion noch geöffnet gewesen. Augenzeugen hatten über einen lauten Knall und eine heftige Erschütterung berichtet. „Die Hälfte des Gebäudes lag auf der Straße“, sagte ein Mann, der mit seinem Fahrzeug dort entlanggefahren war. Umstehende Gebäude waren evakuiert worden.