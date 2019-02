Tote bei Geiselnahme

Chicago/Clinton.Allein bei zwei bewaffneten Attacken nahe Chicago und im Bundesstaat Mississippi sind in den vergangenen Tagen zehn Menschen in den USA getötet worden. Am Freitag brachte ein 45-Jähriger bei einer Schießerei in einer Fabrik nahe Chicago fünf Menschen um, bevor er von der Polizei getötet wurde. Am Samstag wurden in der Kleinstadt Clinton vier Menschen bei einer Geiselnahme erschossen.

Bei dem Geiseldrama in Mississippi nahm ein bewaffneter Mann nach einem Streit einige Verwandte als Geiseln und verschanzte sich mit ihnen in einem Haus. Der Polizei sei es gelungen, mehrere Kinder aus der Gewalt des Mannes zu befreien, hieß es. Später seien Schüsse zu hören gewesen.

Derartige Fälle sind in den USA trauriger Alltag: Laut Gun Violence Archive hat es dort in den ersten sechs Wochen des Jahres 2019 bereits 40 Schießereien mit vier oder mehr Opfern gegeben. Dabei wurden 125 Menschen getötet und 68 weitere verletzt. Laut Center for Disease Control and Prevention sind 2018 in den USA fast 40 000 Menschen durch Waffen gestorben. Das sind 110 Tote täglich. dpa

