Tote nach Unwetter

Carcassonne.Das Wasser kam schnell und überraschte viele im Schlaf: Heftiger Regen hat im Süden Frankreichs gestern verheerende Überschwemmungen angerichtet. Mindestens elf Menschen sind ums Leben gekommen. Acht Menschen seien verletzt worden, teilte die zuständige Präfektur gestern mit. Eine Person werde vermisst. Fernsehbilder zeigen Szenen der Verwüstung: Bäche verwandelten sich in reißende Flüsse, Autos wurden fortgerissen. Per Hubschrauber holten Retter manche Einwohner der besonders stark überfluteten Gemeinde Villegailhenc aus ihren Häusern. Braune Wassermassen umspülten am Vormittag ihre Häuser. Eine Brücke in dem Dorf nördlich der Stadt Carcassonne hielt der Flut nicht stand, sie wurde fortgerissen.

Normalerweise fließt dort nur ein ruhiges Bächlein. Straßen blieben ohne Belag zurück, Autos stapelten sich oder wurden von der Flut umgeworfen. Grund für die Überschwemmungen waren ungewöhnlich starke Regenfälle in der Nacht zu Montag. Innerhalb weniger Stunden fiel im Département Aude mancherorts so viel Regen wie normalerweise in mehreren Monaten. Zahlreiche Bäche und Flüsse traten meterhoch über die Ufer. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018