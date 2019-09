Tote und „höllische Zerstörungen“

Nach den Überflutungen liegt in San Jose (Almería) ein Auto im Schlamm. © dpa

Madrid.Die schwersten Herbstunwetter seit mehr als 30 Jahren haben die Rettungsteams, Einwohner und Touristen in Spanien auch am Wochenende kräftig auf Trab gehalten. Obwohl das Wetter an der Mittelmeerküste und auch auf Mallorca und den restlichen Balearen deutlich besser wurde, musste am Sonntagmorgen ein Campingplatz nahe der Gemeinde Crevillent in der ostspanischen Provinz Alicante geräumt werden. Rund 1500 Menschen, darunter auch sehr viele Besucher aus dem Ausland, wurden in Sicherheit gebracht, weil ein Überlaufen des Flusses Segura erwartet wurde. Die Zahl der Todesopfer im Land war zuletzt auf sechs angestiegen.

Verteidigungsministerin Margarita Robles sah am Sonntag beim Besuch betroffener Gemeinden „höllische Zerstörungen“. Sie sei „tief erschüttert“, sagte sie im Badeort Los Alcazares (Murcia). Die Sachschäden unter anderem für die Landwirtschaft bezeichneten Regionalpolitiker als gewaltig. Am schwersten betroffen waren die Provinzen Murcia, Alicante und Valencia im Osten sowie die andalusischen Provinzen Almería, Málaga und Granada. Auch auf Mallorca gab es „verheerende Zerstörungen“, wie die Wochenzeitung „Diario de Mallorca“ feststellte. Auf der Insel fielen aufgrund der heftigen Gewitter allein am Freitag 32 Flüge aus. Die Stadt Palma sperrte alle Stadtstrände und auch alle Parks. Auf Videos sind viele Panikszenen zu sehen. „Raus hier, raus hier!“, schreit zum Beispiel ein Mann in einem Restaurant, das vom Wasser blitzschnell überflutet wird. dpa

