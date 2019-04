Touristenbus verunglückt

Funchal.Der Osterurlaub unter südlicher Sonne ist für fast 30 Menschen auf Madeira tödlich geendet. Ein Bus, mit dem die Urlauber auf der portugiesischen Ferieninsel unterwegs waren, stürzte gestern am frühen Abend eine Böschung hinunter auf ein Haus. Mindestens 28 Menschen überlebten dies nicht, wie der zuständige Bürgermeister Filipe Sousa dem portugiesischen Sender RTP3 bestätigte. Ihm zufolge waren es deutsche Touristen.

Eine offizielle Bestätigung von deutscher Seite gab es zunächst nicht. Noch am Abend aber kondolierte ein Vertreter der portugiesischen Regierung dem deutschen Botschafter in Portugal. Damit verdichteten sich die Hinweise, wonach es sich bei den 28 Toten um Deutsche handelt. Die Nachrichtenagentur Lusa berichtete von 51 Passagieren an Bord. 22 von ihnen seien unterschiedlich schwer verletzt und entweder vor Ort behandelt oder in ein Krankenhaus in der Hauptstadt Funchal gebracht worden.

Der Fahrer hatte offenbar in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, der einen Abhang hinunter in ein Wohnviertel stürzte. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019