Tränen, Wut – und Entschlossenheit

Anzeige

Stars halfen bei Finanzierung

Während Erwachsene wie Oprah Winfrey, George Clooney und Steven Spielberg halfen, den Protest zu finanzierten, und Stars wie Miley Cyrus, Ariana Grande und Lin Manuel Miranda für Unterhaltung sorgten, bestimmten die von Waffengewalt betroffenen Jugendlichen allein Botschaften und Inhalte. „Niemand würde ihre Namen kennen, wenn jemand mit einer Waffe diesen Schützen an ihrer Schule gestoppt hätte“, erklärte Colion Noir für die Waffenlobby NRA. „Die Kids marschieren gegen ihre eigenen heuchlerischen Weltsichten“.

Stimmen wie diese verschafften sich bei Gegendemonstrationen Gehör, die nicht einmal einen Bruchteil an Teilnehmern mobilisierten und in den landesweiten Massenprotesten untergingen. „Willkommen zur Revolution“, verspricht der 17-jährige Cameron Kasky, ein anderer Redner der Parkland Highschool, nicht locker zu lassen. An die Kongressabgeordneten gerichtet fügte er hinzu: „Stellt Euch auf unsere Seite oder passt auf. Die Wähler kommen“. Die Kongressabgeordneten hatten die Hauptstadt bereits für eine zweiwöchige Sitzungspause verlassen.

Prominente Unterstützung erhielten die Schüler von Barack Obama. „Bleibt dran. Ihr führt uns voran“, ermunterte der frühere US-Präsident die Demonstranten via Twitter. „Nichts kann Millionen von Stimmen aufhalten, die Veränderungen verlangen“. Tatsächlich repräsentieren die Teilnehmer des Protests einen erstaunlichen Querschnitt der Gesellschaft. Was nach Ansicht von Analysten wohl auch damit zu tun hatte, dass die Schüler aus dem wohlhabenden Parkland bewusst auch Koalitionen mit Jugendlichen aus Armutsgebieten wie der „Southside“ von Chicago oder „South Central“ in Los Angeles schmiedeten. „Diese Generation nähert sich dem Wahlalter“, zeigt sich John Feigenblatt von der Anti-Waffen-Lobby „Everytown for Gun Safety“ ermutigt von dem, was er als die Geburtsstunde einer neuen Jugendbewegung in den USA ausmacht. Allein während des Marschs in Washington registrierten sich um die 25 000 Menschen als Erstwähler.

Trump spielt Golf

Das Weiße Haus teilte mit, der Präsident habe den Schutz der Schüler zu „seiner obersten Priorität gemacht“. Doch auch Donald Trump war den Protesten vor seiner Haustüre am Freitag in seine Strandvilla von Mar-a-Lago entkommen. Während der Massenproteste spielte der Präsident Golf in seinem Club, der nur etwa 45 Minuten vom Schauplatz der jüngsten Massenschießerei an der „Marjory Stoneman Douglas Highschool“ entfernt liegt.

Info: Video und Fotostrecke unter morgenweb.de/vermischtes

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018