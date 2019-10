Tränenreicher Abschied

Prag.Mit der Aufbahrung des Sarges haben in Prag die zweitägigen Trauerfeierlichkeiten für Karel Gott begonnnen. Der Sänger von Hits wie „Lady Carneval“, „Fang das Licht“ und „Biene Maja“ war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Im großen Saal des Sophienpalais (Palac Zofin) hielten Soldaten am Freitag Ehrenwache am geschlossenen Sarg, der mit weißen Blumen bedeckt war. Ein großes Porträt in Schwarz-Weiß erinnerte an den 1939 in Pilsen (Plzen) geborenen Schlagersänger, im Hintergrund spielten seine Balladen. Fans, viele von ihnen in Tränen, gingen am Sarg vorbei und verbeugten sich.

Vor dem Palais in Prag bildeten sich kilometerlange Schlangen, die bis ans gegenüberliegende Moldauufer reichten. Hunderte Fans waren bereits in der Nacht zuvor eingetroffen, um von ihrem Idol Abschied zu nehmen. „Wir haben das ganze Leben mit ihm verbracht“, sagte ein älterer Mann aus dem böhmischen Pribram. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Helfer des Roten Kreuzes teilten Kaffee an die wartenden Menschen aus.

Die Regierung rechnet mit 150 000 bis 300 000 Menschen. Am Samstag wird es einen nationalen Trauertag und einen Gottesdienst im Veitsdom geben. dpa

