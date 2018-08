Trauer nach Helikopter-Absturz

Der Helikopter steckt noch im Dach des Glasgower Pubs. Ein Teil der Kneipe konnte noch nicht abgesucht werden - hier werden weitere Opfer vermutet. © dpa

London/Glasgow.Der Absturz eines Polizeihubschraubers in eine gut besuchte Glasgower Kneipe hat am Wochenende in Schottland Entsetzen und Trauer ausgelöst. Mindestens acht Menschen verloren bei der Tragödie am späten Freitagabend ihr Leben. Zwölf Verletzte wurden gestern in Krankenhäusern behandelt, meist mit Knochenbrüchen, Kopfverletzungen und Fleischwunden. Drei von ihnen lagen auf der Intensivstation.

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3857 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.12.2013