Trauer um City-Schlagzeuger

Berlin.Klaus Selmke (Bild), Schlagzeuger der Berliner Band City („Am Fenster“), ist tot. „Der „General“ Klaus Selmke hat heute um 14 Uhr die Schlagzeugstöcker für immer niedergelegt. Wir sind traurig und sprachlos“, schrieb der Sänger der Band, Toni Krahl, am Freitagabend. Die Internetseite von City – die Band zählte zu den erfolgreichsten Rockgruppen in der DDR und ist noch aktiv – war am Freitag schwarz. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.05.2020