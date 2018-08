Trauer um Ed King

Nashville.Der Mit-Autor des Welthits „Sweet Home Alabama“ und frühere Gitarrist der Rockband Lynyrd Skynyrd (Bild), Ed King, ist tot. King sei am Mittwoch in seinem Haus in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) gestorben, hieß es gestern auf seiner Facebook-Seite. Nähere Informationen wurden nicht mitgeteilt. US-Medien berichteten, King habe schon seit längerem gegen Lungenkrebs gekämpft.

Der 1949 in Kalifornien geborene King wurde ab 1967 als Gründer der Psychedelic-Rockband Strawberry Alarmclock bekannt. 1972 wechselte er zu seiner einstigen Vorgruppe Lynyrd Skynyrd, zunächst als Bassist. Später prägte er als dritter Gitarrist den ikonischen Sound der Band entscheidend mit. Der Dreiklang mit Gary Rossington und dem 1990 verstorbenen Allen Collins ging als „triple-guitar attack“ in die Rockgeschichte ein. King schrieb den Song „Sweet Home Alabama“, der 1974 zum Welthit wurde, gemeinsam mit Rossington und Lynyrd-Skynyrd-Frontmann Ronnie Van Zant. 1975 verließ er die Gruppe, kehrte aber zweimal zurück. dpa/jpk (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018