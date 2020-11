Trauer um Hund „Lupo“

Da war noch alles gut: Kate und William 2013 mit Prinz George und Lupo. © dpa

London.Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) trauern um ihren langjährigen Hund Lupo. „Leider ist am vergangenen Wochenende unser lieber Hund Lupo gestorben. Er war in den letzten neun Jahren das Herz unserer Familie, und wir werden ihn sehr vermissen. – W & C“, schrieben sie am Montag auf dem Instagram-Kanal des Kensington Palastes.

Lupo war ein beliebtes Fotomotiv, das zigfach in den britischen Medien auftauchte – oft zusammen mit dem jungen Prinz George (7), dem Sohn von Kate und William.

Die Royals nahmen Lupo im Jahr 2012 zu sich, etwa ein Jahr vor der Geburt ihres ersten Sohnes, Prinz George. Seinen Namen soll Lupo in Gedanken an Kates Urgroßmutter namens Olive Christiana Lupton bekommen haben.

„Nichts kann einen auf den Tod eines Hundes vorbereiten“, schrieb Kates Bruder James Middleton am Montag auf Instagram. „Wer nie einen Hund besessen hat, mag den Verlust nicht verstehen. Aber alle, die einen Hund geliebt haben, kennen die Wahrheit: Ein Hund ist nicht nur ein Haustier, er ist ein Mitglied der Familie, ein bester Freund, ein loyaler Begleiter, ein Lehrer und ein Therapeut.“ dpa

