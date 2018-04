Trauer um verunglückte Sportler

Anzeige

Tisdale.Nach dem Unfall des Busses der örtlichen Jugend-Eishockeymannschaft hat die kanadische Kleinstadt Humboldt der 15 Toten gedacht. Mehr als 2000 Menschen versammelten sich am Sonntagabend (Ortszeit) in der Eishalle der Humboldt Broncos, wie kanadische Medien berichteten. An der Gedenkfeier nahm auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau teil, der zuvor Überlebende des Verkehrsunfalls im Krankenhaus besucht hatte. „Das ganze Land steht hinter euch“, schrieb Trudeau vor der Gedenkfeier auf Twitter.

Bei dem Unfall am Freitag (Ortszeit) war ein Sattelschlepper seitwärts mit dem Bus zusammengestoßen. Zehn Spieler der Jugendmannschaft, zwei Trainer, der Statistiker des Teams, ein mitreisender Journalist und der Fahrer des Busses kamen ums Leben. 14 weitere Insassen wurden verletzt, einige davon schwer, wie Medien berichteten. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Ursache zunächst unklar

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Der Fahrer des Sattelschleppers wurde während der laufenenden Ermittlungen nicht festgesetzt, wie der TV-Sender BBC unter Berufung auf die Polizei berichtete. Das Unglück schockierte den 5800-Einwohner-Ort Humboldt. dpa