Trier leuchtet für die Opfer

Trier.Eine Woche nach der Amokfahrt in Trier ist in der Stadt die Trauer noch gegenwärtig. Die Kerzen brennen weiter, am zentralen Trauerort an der Porta Nigra, aber auch als Lichter-Inseln in der Fußgängerzone – an jenen Stellen, an denen der Amokfahrer vergangenen Dienstag fünf Menschen tötete. Wie am Hauptmarkt, an dem ein Baby und dessen Vater starben, oder in der Simeonstraße, wo eine Studentin (25) in den Tod gerissen wurde.

Das schreckliche Ereignis hat Trier enger zusammenrücken lassen. „Die Anteilnahme ist immens groß“, sagt Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). Viele Bürger hätten das Gefühl, dass auch sie hätten Opfer werden können. „Das schweißt zusammen“, sagt er. Es habe bislang Tausende Beileidsbekundungen über soziale Medien und 330 Schreiben aus aller Welt gegeben.

Gedenkgottesdienst geplant

Der Amokfahrer (51) war am 1. Dezember mit einem Sportgeländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte laut Ermittler „wahllos und gezielt“ Passanten angesteuert. Neben den fünf Toten haben es mindestens 24 Verletzte gegeben, darunter sechs Schwerverletzte. Und manche von ihnen ringen noch um ihr Leben, sagt Leibe. Der Amokfahrer sitzt in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist noch unklar, er soll in diesen Tagen weiter vernommen werden.

In der „kleinen Großstadt“ Trier sei die Hilfsbereitschaft groß. Auf einem Spendenkonto für Opfer und Angehörige seien bereits mehr als 420 000 Euro eingegangen. „Ich bin sprachlos über die große Anteilnahme“, sagt Leibe. Die Stadt setzt bewusst Zeichen der Solidarität mit den Opfern. Dazu zählten eine Gedenkveranstaltung und eine Gedenkminute nach der Tat. Es werde auch einen Gedenkgottesdienst geben, so ein Sprecher der Stadt. Der Termin stehe noch nicht fest. Zudem wird die Porta Nigra jeden Abend bis einschließlich 10. Dezember in der Trauerfarbe violett angestrahlt. dpa

