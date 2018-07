„Trockenheit wird sich verschärfen“

Anzeige

Unter der Trockenheit stöhnen vor allem Nord- und Ostdeutsche, weniger die Südländer. Bisher war das umgekehrt. Warum?

Klein: Ja, die Beobachtung ist richtig. Hier in Bad Dürrheim im Schwarzwald ist es noch relativ grün, aber weiter nördlich gibt es statt Gras nur Heu, und die Bäume werfen die Blätter ab. Sehr trocken ist es in einem Streifen vom Rheinland bis zur Nord- und westlichen Ostsee. In Kleve am Niederrhein zum Beispiel hat es zuletzt am 8. Juni geregnet, also vor rund sieben Wochen. Ursache ist eine besondere Wetterkonstellation, bei der sich immer wieder regenerierende Hochdruckgebiete von Großbritannien bis Skandinavien erstrecken.

Werden Hochsommer bald zum Normalzustand?

Klein: Es wird auch immer mal wieder kühle und nasse Sommer geben. Genauso, wie es statt der milden Winter auch schneereiche und frostige Winter geben wird. Dann sind das eher die Ausreißer. Denn in der Summe erwarten wir schon ein wärmeres und trockeneres Klima.

Können die ausgedörrten Regionen mit Regen rechnen?

Klein: Wir nutzen Wettermodelle von deutschen, britischen und amerikanischen Wetterdiensten. Das mit der längsten Vorhersage reicht 17 Tage in die Zukunft, also bis weit in den August hinein. Und da ist keine große Umstellung der Wetterlage in Sicht. Auch kein längerer Regen. Trockenheit, Waldbrandgefahr und niedrige Flusspegel werden sich eher noch verschärfen. vet

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.07.2018