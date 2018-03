Trump geht auf Distanz zur Waffenlobby

Anzeige

Washington.Mit einer politischen 180-Grad-Wende will US-Präsident Donald Trump eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA vorantreiben. Trump näherte sich in einer im Fernsehen übertragenen Diskussionsrunde mit Kongressabgeordneten und Senatoren beider Parteien den Positionen der Demokraten an und ging deutlich auf Distanz zur Waffenlobby NRA. „Das sind gute Leute, aber das heißt nicht, dass man ihnen immer recht geben muss“, sagte der Präsident.

Bei dem Massaker an der Marjorie Stoneman Douglas High School von Parkland hatte ein 19 Jahre alter Ex-Schüler 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Seither schlagen in den USA die Wellen der Diskussion über ein schärferes Waffenrecht hoch.

Pfarrer segnet Gewehre

Man dürfe keine Angst vor der NRA haben, sagte Trump an die Adresse der Parlamentarier. „Sie haben die Macht über mich verloren – wofür sollte ich sie brauchen? –, aber sie haben Macht über euch. Manche von euch sind starr vor Angst. Das dürft ihr nicht sein“, sagte er in die Runde, in der vielen Republikanern die Gesichtszüge gefroren.