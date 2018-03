Tuchel: Anschlag schuld an Weggang

Anzeige

Dortmund.Fußballtrainer Thomas Tuchel (44) macht den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund mitverantwortlich für seinen Weggang vom Bundesligisten im Sommer 2017. Im Dortmunder BVB-Prozess sagte Tuchel gestern als Zeuge aus, es habe nach dem Attentat große Uneinigkeit zwischen ihm und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geherrscht. „Der größte Dissens war wahrscheinlich, dass ich im Bus saß und er nicht.“ Daraus habe sich ein komplett unterschiedlicher Umgang mit dem Vorfall ergeben. Auf die Frage, ob er glaube, ohne den Anschlag heute noch Trainer des BVB zu sein, antwortete Tuchel: „Ja, davon würde ich ausgehen.“

Vor dem Ex-Trainer hatten auch mehrere Spieler von Borussia Dortmund in ihren Zeugenaussagen den Umgang mit dem Schockerlebnis kritisiert. Vor allem die Tatsache, dass das Champions-League-Spiel gegen AS Monaco am nächsten Abend nachgeholt wurde, bewerten einige Beteiligte heute als falsch.

Spieler kritisieren Ansetzung

„Ich glaube, wir haben alle einen großen Fehler gemacht“, sagte der inzwischen nach Leverkusen gewechselte Sven Bender. Die Mannschaft hätte durchaus das Recht gehabt, nicht anzutreten. Auch BVB-Mannschaftskapitän Marcel Schmelzer erinnert sich ungern an das Nachholspiel. „In dieser Nacht hatte keiner geschlafen. Keiner hat nur einen Gedanken an dieses Spiel verschwendet.“ BVB-Ersatztorwart Roman Weidenfeller räumte offen ein, bis heute psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Der Vorfall hat mein Leben verändert“, sagte Weidenfeller. Und: „Die Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen.“