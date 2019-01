Türklinke war abmontiert

Koszalin.Die Todesopfer der Brandkatastrophe in einem „Escape-Room“ in Polen hatten nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft keine Chance, den Flammen zu entkommen. Die Türklinke an der Innenseite des Raums sei abmontiert und versteckt worden, sagte gestern ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Koszalin.

Sie zu finden, war demnach Teil des „Escape-Spiels“ (Flucht-Spiel), bei dem Teilnehmer unter Zeitdruck Aufgaben lösen müssen, um sich aus einem geschlossenen Raum zu befreien. Für fünf 15-jährige Mädchen im nordpolnischen Koszalin wurde das Spiel aber zur tödlichen Falle, als am vergangenen Freitag ein Feuer in dem Gebäude ausbrach. Die Fenster waren den Angaben nach mit Rigips versperrt. dpa

