Tuning-Treffen am «Car-Freitag»

Köln/Dortmund (dpa) - Illegale und viel zu laute Auspuffanlagen, verbotene Rennen mitten in der Stadt, teils 100 km/h schneller als erlaubt - ein Teil der Tuning-Szene kommt immer wieder in die Schlagzeilen.

Zuletzt wurden in der vergangenen Woche etwa in Köln zwei Autos beschlagnahmt. Am Karfreitag dürfte die Polizei ganz genau hinschauen. Dann feiern Tuner ihren sogenannten Car-Freitag - den Start in den Frühling und die Tuning-Saison. Treffen sind unter anderem im hessischen Limburg, am Nürburgring in der Eifel und im brandenburgischen Cottbus geplant. Ein Schwerpunkt liegt allerdings in Nordrhein-Westfalen.

Die meisten wollen einfach ihrem Hobby nachgehen, ihre Autos zeigen und sich Ideen holen. Aber immer wieder schlagen Auto-Fans über die Stränge. Es kam zuletzt immer häufiger zu Verkehrsverstößen. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen rüstet sich: «Wir sind gut gewappnet und bereiten uns vor», sagte ein Sprecher.