TV-Journalist Horst Stern tot

Passau.Der Umweltschützer und Fernsehjournalist Horst Stern (Bild) ist im Alter von 96 Jahren in Niederbayern gestorben. Das bestätigte gestern sein Sohn. Mit eindrucksvollen, teils drastischen Filmaufnahmen hatte Stern vor einem gedankenlosen Umgang mit der Natur gewarnt und Missstände aufgedeckt. Seine ARD-Sendung „Sterns Stunde“ ist vielen Fernsehzuschauern noch ein Begriff. 1975 gründete er unter anderem mit Bernhard Grzimek den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Zuletzt lebte er zurückgezogen in Passau. Er starb bereits am Donnerstag.

Der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger sagte: „Wir haben einen großen Naturschützer verloren, der bereits in den 1970er Jahren durch seine Filme die Grundlage gelegt hat für die heutige Bedeutung des Natur- und Umweltschutzes.“

Geboren wurde Stern 1922 in Stettin (heute Szczecin/Polen). Nach einer Banklehre wechselte er zum Journalismus und begann 1950 bei den „Stuttgarter Nachrichten“. 1974 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Universität Stuttgart. 1984 zog sich Stern aus der Berichterstattung zurück und schrieb fortan Bücher – unter anderem „Jagdnovelle“.

In einem Interview Mitte der 90er Jahre wirkte er resigniert: Er habe seine hochgesteckten Ziele nicht erreicht. „Nichts hat sich geändert. Die Legebatterien sind nicht kleiner geworden, die Kälber stehen noch in der Dunkelbox, die Tierquälerei hat sogar zugenommen.“ dpa (Bild: dpa)

