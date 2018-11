TV-Preis an Reschke

Hamburg.Pointiert und meinungsstark: „Panorama“-Moderatorin Anja Reschke (Bild) hat den diesjährigen Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus erhalten. „Für ihren Mut zur Haltung hat sie diesen Preis verdient“, sagte der Literaturkritiker und Laudator Denis Scheck gestern bei der Verleihung in Hamburg. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und nach dem Journalisten und langjährigen „Tagesthemen“-Moderator Hanns Joachim Friedrichs (1927-1995) benannt. Die Auszeichnung wird seit 1995 von einem hierfür gegründeten Verein verliehen.

Reschke berichtete, Friedrichs nicht gekannt zu haben. „Als er starb, war ich 23.“ Doch jetzt sei er in ihrem Leben so präsent wie nie. Seit drei Jahren, seit Journalisten öffentlich stärker kritisiert würden, beschäftige sie sich mit Friedrichs Mahnung, sich nicht gemeinzumachen mit einer Sache, „auch nicht mit einer guten“. Sie habe sich gefragt, ob sie dies könne oder Journalisten dies sollten. „Ich denke, wir müssen uns gemeinmachen mit einer Sache, mit einer guten: unserer Verfassung.“ Nie zuvor seien die Demokratie und die Pressefreiheit so infrage gestellt worden wie heute. „Haltung ist das Gebot der Stunde“, mahnte Reschke. Die Jury hatte Reschke Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohne Beliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit bescheinigt. dpa

