U-Bahn-Tickets mit Helden des 11. September

New York.Knapp 18 Jahre nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York wird an die Einsatzkräfte auf U-Bahn-Tickets erinnert. Ab Mittwoch wird der New Yorker Metro-Betreiber eine Sonder-edition Zehntausender Karten an mehreren Stationen in Umlauf bringen. Sie tragen Bilder von Feuerwehrleuten (Bild), Polizisten oder Spürhunden. Die Aktion beginnt anlässlich des Jahrestages zum Ende der Aufräumarbeiten. Diese waren Ende Mai 2002 beendet worden – knapp ein Dreivierteljahr nach dem Anschlag von islamistischen Terroristen mit etwa 3000 Toten am 11. September 2001. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.05.2019