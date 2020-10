U-Haft nach Angriff auf Polizisten

Andernach/Koblenz.Nach einem Angriff auf Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz muss ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft. „Soeben wurde Haftbefehl erlassen und der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Dem tatverdächtigen Deutschen werde unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll einen am Boden knienden Polizeibeamten aus vollem Lauf gegen den Kopf getreten haben. Das Opfer musste auf die Intensivstation. Es gehe ihm aber wieder besser, so der Polizeisprecher. Der Beamte sei am Sonntag auf die Normalstation des Krankenhauses verlegt worden.

Mehrere Polizeibeamte waren in der Nacht zu Samstag zu einer Schlägerei in einer Gaststätte in Andernach nahe Koblenz gerufen worden. Nach Polizeiangaben versuchten sie, einen Streit zu schlichten. Den Beamten sei eine „sehr aggressive Grundstimmung“ entgegengeschlagen. Vier Männer hätten die Polizeiarbeit immer wieder gestört. „Die Polizeikräfte wurden von diesen Personen derart bedrängt, dass ein Platzverweis erteilt werden musste, dem diese allerdings nicht folgten“, sagte der Sprecher. Daraufhin habe die Polizei einen Taser eingesetzt. Als der Beamte eine Person am Boden fixieren wollte, habe der Beschuldigten ihm gegen den Kopf getreten. Laut Polizeisprecher tauchte nach der Tat ein Eintrag in den sozialen Medien auf, in denen der bewusstlose Polizeibeamte gezeigt und verhöhnt worden sei. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020