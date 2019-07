Udo Walz: Dauerwellen gehören verbannt

Berlin (dpa) - Promi-Friseur Udo Walz würde luftgetrocknete Dauerwellen am liebsten aus allen Friseursalons verbannen. «Wenn das rauswächst, sieht das immer schrecklich aus», sagte er der Deutschen Presse-Agentur - deshalb seien Frauen mit Dauerwellen nie zufrieden damit.

Walz wird am 28. Juli 75 Jahre alt. Seinen Geburtstag will er am Wannsee feiern, mit Live-Musik von befreundeten Schlagersängern wie Jutta «Cindy» Gusenburger («Immer wieder sonntags») und Milva («Von Tag zu Tag»). Ein Traum sei es, dort zu feiern, an den Wannsee-Terrassen, «wie, wenn man in einem anderen Land ist».

Der gebürtige Waiblinger eröffnete in den 60ern seinen ersten Salon in Berlin und arbeitete unter anderem für Modemacher wie Wolfgang Joop, Jil Sander und Jean-Paul Gaultier. Walz frisierte zahlreiche prominente Kunden wie Marlene Dietrich, Sabine Christiansen und Angela Merkel.