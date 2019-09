Über Nacht im ICE

Berlin.Nach Sturmschäden auf Bahnstrecken in Norddeutschland hat sich die Lage bei der Deutschen Bahn am Mittwoch entspannt. Zwar kam es am Morgen noch zu Verspätungen und Teilausfällen, so eine Sprecherin des Unternehmens. Zwischen Hannover und Bremen laufe der Regionalverkehr wieder, wenn auch auf eingleisiger Strecke. Die Strecke Hannover-Hamburg ist ebenfalls eingleisig befahrbar.

Für beide Strecken behalten laut Bahn alle Fernverkehrsfahrkarten für Dienstag und Mittwoch ihre Gültigkeit und können kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende zeitlich flexibel genutzt werden. Dies gelte auch für zuggebundene Fahrkarten.

Der Sturm hatte der Bahn am Dienstagabend im Norden und Nordosten Deutschlands große Probleme beschert: Passagiere mussten auf andere Züge ausweichen, Bäume und Teile abgedeckter Dächer lagen in den Gleisen, Oberleitungen wurden beschädigt. In Hannover mussten 200 Menschen in zwei Zügen übernachten. Aus einem anderen ICE, der von Chur (Schweiz) nach Hamburg unterwegs war, wurden 150 Fahrgäste bei Nienburg in Busse verfrachtet und nach Hannover gefahren. 300 weitere Menschen aus dem Zug warteten über zwei Stunden auf dessen Weiterfahrt. dpa

