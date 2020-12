Überfall auf Geldbote

Berlin.Drei Räuber haben einen Geldtransporter am Ikea-Möbelhaus in Berlin-Schöneberg überfallen. Sie bedrohten am Dienstag gegen 9.30 Uhr einen Wachmann, der die Filiale am Sachsendamm durch einen Hintereingang verließ, mit Schusswaffen, wie die Polizei mitteilte. Dabei erbeuteten sie einen Behälter mit Bargeld. Die Täter seien in einem weißen Audi geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Die Stadtautobahn führt direkt an dem Möbelhaus entlang. Bei der Suche nach den Männern setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Verletzt wurde niemand. Wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Spurensicherung des Landeskriminalamtes und weitere Kriminaltechniker waren am Vormittag und Mittag an der Filiale im Einsatz. Die Polizei befragte Zeugen. Nach „Bild“-Informationen sollen mehrere Männer auf den Transporter zugestürmt sein. Auf einem Foto der Zeitung „B.Z.“ ist ein weißer Lieferwagen mit der Aufschrift „Geld- und Werttransport“ vor dem Hintereingang zu sehen. Wegen des letzten Einkaufstages in Möbelhäusern vor dem harten Corona-Lockdown stauten sich die Menschen und Autos vor dem Ikea-Geschäft.

Die Tat erinnert an mehrere ähnliche Verbrechen in Berlin in diesem Jahr auf Geldboten und Bankfilialen. Gefasst wurden die Täter bisher nicht. Die Polizei ermittelt, ob Spuren oder Hinweise zu kriminellen Mitgliedern arabischstämmiger Clans führen. dpa

