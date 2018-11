Unbekannte lockern Radmuttern

Wiesbaden.Unbekannte haben an einem Rettungswagen die Radmuttern gelöst, während die Sanitäter im Einsatz waren. Der Wagen stand unbeaufsichtigt am Samstagabend vor der Tiefgarage eines Wohnhauses in Wiesbaden. Diese Zeit nutzten der oder die Täter, um zwei Schrauben an einem Vorderrad verschwinden zu lassen. Eine dritte war nach gestrigen Angaben der Polizei lose. Dass mit ihrem Wagen etwas nicht stimmte, bemerkten die Sanitäter auf der Fahrt ins Krankenhaus: Sie hörten ein Klackern und stoppten den Wagen. Die Feuerwehr brachte zwei neue Radmuttern. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. dpa

