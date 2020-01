Und jährlich grüßt Phil aus Punxsutawney

Punxsutawney.Jahr für Jahr schauen Tausende Menschen am 2. Februar auf Punxsutawney: In einem Waldstück in der Nähe des kleinen US-Städtchens gibt das Murmeltier Phil eine Wetter-Prognose ab: sieht Phil seinen Schatten, dann gibt es einen frühen Frühling. Sieht er ihn nicht, dauert der Winter noch sechs Wochen an. Die Stadt gilt dank des Films „Und täglich grüßt das Murmeltier“, der dort spielt, als Heimat der Murmeltiere. „Es gibt so viele kleine Städtchen hier im Westen von Pennsylvania, die niemand kennt“, sagt Herrchen John Griffiths (Bild). „Aber uns kennt man auf der ganzen Welt.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020