Und was wird jetzt aus Ostern?

Hannover.Eine gute Nachricht gibt es, auch wenn sonst fast alles stillsteht: „Ostern fällt nicht aus“, sagt der Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Carsten Splitt. Das sich ausbreitende Coronavirus nimmt aber auch Ostern in den Würgegriff. Gottesdienste fallen aus, Osterfeuer werden verschoben, Familien können sich nicht treffen. Doch mit Kreativität – und digitaler Technik –hat Ostern eine Chance.

Was machen die Kirchen?

Normale Gottesdienste gibt es nicht, die Gemeinden seien aber einfallsreich dabei, zu Ostern Gemeinschaft herzustellen, sagt Splitt. Fernseh- und Rundfunkgottesdienste seien derzeit gefragt, die Einschaltquoten in die Höhe geschnellt. Außerdem gebe es digitale Angebote „bis hin zum gestreamten Wohnzimmergottesdienst“. Für wenig Internet-affine Menschen gebe es Telefonandachten. „Die Auferstehung Jesu ist ein Termin mit Ewigkeitscharakter“, sagt Hannovers Landesbischof Ralf Meister. Das Osterfest habe in Krisen „immer wieder als eine Hoffnungs-DNA für die Gesellschaften gewirkt“.

Das katholische Bistum Hildesheim hat ein Notfallprogramm für Ostern aufgelegt, wie eine Sprecherin sagt. Demnach finden Gottesdienste „in sehr reduzierter Form“ statt – in leeren Kirchen, dafür per Audiostream. Das werde gut angenommen. Am Palmsonntag und Ostersonntag würden die Gottesdienste im Fernsehen übertragen.

Gottesdienst aus der Wundertüte

Pfarrer Jörg Mosig hängt zu Ostern in seiner neuen Gemeinde in Heiligendorf bei Wolfsburg „Wundertüten“ an einer Wäscheleine an der Kirche auf, darin sind Predigttexte, eine Osterkerze, Schokolade und – Witze. Die kleine Kerze können die Menschen an einer draußen aufgestellten großen Osterkerze anzünden. „Wir lassen uns von der Krise nicht unterkriegen“, betont Mosig. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich Ostern auf dem Sofa verbringe.“ So viel Zeit dafür wird er kaum haben: Er rechnet damit, 300 bis 400 Tüten füllen zu müssen.

Osternacht mal anders

Ostern ohne Gottesdienst – bei Familie Badener aus München nicht denkbar. In diesem Jahr ohne Osternacht in der Kirche, dafür mit einer Hausandacht, wie schon die Sonntage zuvor. „Wir haben den Tisch vorbereitet mit Kreuz und Kerze und Blumen“, sagt Steffi Badener. „Das ist ungewohnt, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir das für die Ostertage ähnlich gestalten wollen.“ In diesen Zeiten hat die Familie erst recht das Bedürfnis, Ostern auch im religiösen Sinne zu feiern. Die Eltern sind sicher: Der Glaube, gemeinsames Beten und Singen geben Halt und Hoffnung. „Gerade jetzt können wir es gut gebrauchen, dass ein bisschen Licht kommt in den Alltag“, meint die Katholikin.

Was brauchen Kinder?

Leiden Kinder darunter, wenn das vertraute Osterfest ausfällt, wenn sie nicht die Familie sehen können? „Ich bin überzeugt davon, dass wir Kinder nicht isoliert betrachten sollten“, sagt der Düsseldorfer Kinderpsychiater Dirk Heimann. Kinder seien stark angewiesen auf den haltenden Rahmen, den ihnen die Eltern geben – oder auch eine Tante oder die Lieblingslehrerin. Denn: „Wenn es diesen Menschen nicht gut geht, dann geht es dem Kind nicht gut“, erklärt Heimann. Das bedeute: Ostern werde für Kinder schlimm, wenn sie die Eltern besorgt erleben.

Lebensbejahendes müsse ausreichend Raum haben, Einschränkungen seien dann nicht so schlimm. Das zeigten biografische Untersuchungen aus Kriegszeiten. „Da kann man Kindern nichts vorlügen“, sagt Heimann. „Wenn Eltern sich Sorgen machen um ihre Eltern, dann merken Kinder das.“ Grundgedanke des Osterfests sei die Balance zwischen Tod und Leben –„das ist eine Spannung, die immer da ist“. Unter diesem Gesichtspunkt lasse sich selbst in diesem Pandemie-Jahr – wie auch immer– das Osterfest feiern.

Eiersuche muss sein

Jedes Jahr schreiben rund 40 000 Kinder dem Osterhasen Hanni Hase in Ostereistedt, und auch in der Corona-Krise antwortet das „Osterhasen-Team“ der Deutschen Post. Einer der Wünsche: Dass die Ostereiersuche in Quarantäne bitte nicht ausfallen soll. Bis jetzt hat das Team 26 000 Kindern geantwortet. „2020 ist sicherlich die ungewöhnlichste und aufregendste Ostersaison für mich“, sagt der nach über zwei Jahrzehnten scheidende Teamleiter Hans-Hermann Dunker. „Aber gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es besonders schön, die hoffnungsvollen Zeichen des Osterfestes weiterzugeben!“ dpa

