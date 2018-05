Ungewöhnlich starkes Erdbeben erschüttert das Vogtland

Anzeige

Cheb (dpa) - Ein für die Region ungewöhnlich starkes Erdbeben hat am späten Montagabend das Vogtland erschüttert. Obwohl das Epizentrum im Nordwesten Tschechiens lag, waren die Auswirkungen bis weit nach Bayern und Sachsen hinein zu spüren.

Viele Menschen schreckten in der Grenzregion kurz nach elf Uhr abends hoch. «Ich habe Fernsehen geschaut und plötzlich gespürt, wie sich auf einmal das Sofa bewegt, außerdem war draußen ein Knall zu hören», sagte ein Augenzeuge dem tschechischen Rundfunk.

Die Stärke des Bebens um 23.04 Uhr lag nach Daten des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam bei 4,2. Seismologen der Akademie der Wissenschaften in Prag gingen am Dienstag von einer Stärke von 3,8 aus. Weil der Erdbebenherd in einer geringen Tiefe von nur 6,7 Kilometern gelegen habe, sei die Erschütterung in der Grenzregion dennoch deutlich zu spüren gewesen, hieß es.